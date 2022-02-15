Sıcak Mutfak Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Sıcak Mutfak Aşçısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Sıcak Mutfak Aşçısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Sıcak Mutfak Aşçısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Sıcak Mutfak Aşçısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Sıcak Mutfak Aşçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Sıcak Mutfak Aşçısı Maaşları

Sıcak Mutfak Aşçısı maaşı ortalama olarak aylık 6850_TL'dir. En düşük Sıcak Mutfak Aşçısı maaşı 5550_TL, En yüksek ise 8150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sıcak Mutfak Aşçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5120.06

Meslek Adı :

Sıcak Mutfak Aşçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Aşçılar

Meslek Birim Grubu :

Aşçılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Sıcak yemekleri, sosları, etleri, sebzeleri, vb. bütün yiyecekleri pişirip servise hazırlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sıcak Mutfak Aşçısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Pişirilecek yemek türüne göre malzeme ihtiyaçlarını belirleyip temin etmek,

c) Eti morine etmek

d) Sebze yemekleri, kırmızı ve beyaz et , kuru baklagil , hamur işi, ızgara çeşitleri, deniz ve su ürünleri yemekleri ile çorba çeşitleri hazırlamak,

e) Sıcak sosları ve garnitürleri hazırlamak,

f) Yemeklerin tat ve lezzet kontrolünü yapmak,

g) Yemeklerin tabak süslemelerini yaparak servise hazır hale getirmek,

h) Zamanında tüketilmeyen yiyecekleri belirtildiği şekilde imha etmek,

i) Tezgahların, ocak, fırın ve kullandığı diğer malzemelerin temizliğini yapmak,

j) Çalıştığı alanın temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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