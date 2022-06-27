Son dakika | Erzincan İliç'te çevre kirliliğine neden olmuştu! O altın madeninin faaliyetleri durdurulduSıcaklar arttı, turizm sektörü canlandı! Turistler Antalya'ya akın etti!27 Haziran Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 27 Haziran 2022 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıOn Numara sonuçları 27 Haziran 2022 Pazartesi | On Numara bilet sorgulama ekranı 27 Haziran 2022TikTok fenomeni Cellat 36 yeni paylaşımıyla takipçilerini ayağa kaldırdı! "Kıza gerçekten çok acıdım!"Gelinim Mutfakta 27 Haziran 2022 Pazartesi puan durumu | 27 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Astroloji haftalık burç yorumları | 27 Haziran - 3 Temmuz 2022 haftalık burç yorumları | Tüm burçlar o güne dikkat! Yangına körükle gitmeyin!Elinde nakit para bulunduranlar dikkat! Bu hesaba para yatırarak servetinize servet katabilirsiniz!Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 'Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor’ söylemini tarihin çöplüğüne gömeceğizDiyanet, Kurban Bayramı namaz saatlerini açıkladı! Bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı vakitleri 2022
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Sıcaklar arttı, turizm sektörü canlandı! Turistler Antalya'ya akın etti!

Sıcaklar arttı, turizm sektörü canlandı! Turistler Antalya'ya akın etti!

Sıcaklıkların artmasıyla birlikte turizm sektörü de canlanmaya başladı. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler Antalya'ya akın etmeye başladı.

Sıcaklar arttı, turizm sektörü canlandı! Turistler Antalya'ya akın etti!

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, turist sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre, 1 Ocak-26 Haziran arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 4 milyonu geçti. Rus ve Avrupalı turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer alan Antalya’ya, günlük ortalama 70 bin yabancı turistin hava yoluyla geldiği öğrenildi.

Sıcaklar arttı, turizm sektörü canlandı! Turistler Antalya'ya akın etti!

TURİST SAYISINDA YÜZDE 193 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Pandemi sürecinin ardından turizmde önemli bir yere sahip olan Antalya, turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yerini alıyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre 1 Ocak-26 Haziran arasında hava yoluyla şehre gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artış gerçekleşerek 4 milyon 11 bin 508’e yükseldi.

Sıcaklar arttı, turizm sektörü canlandı! Turistler Antalya'ya akın etti!

2021 YILINDA 9 MİLYON TURİST AĞIRLANMIŞTI

Korona virüs salgınının etkisiyle 2021 yılını 9 milyon turistle kapatan Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın verilerine göre çok büyük artış gerçekleştiği gözlemlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının uyguladığı güvenli tatil sertifikasyonu, turizm sektörünün sunduğu güvenli ve kaliteli hizmetin yanı sıra ziyaretçilerin olumlu geri dönüşleri bu artıştaki en büyük sebeplerden biri olduğu belirtildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT