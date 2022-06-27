Sıcaklar arttı, turizm sektörü canlandı! Turistler Antalya'ya akın etti!

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, turist sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Açıklanan verilere göre, 1 Ocak-26 Haziran arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 4 milyonu geçti. Rus ve Avrupalı turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer alan Antalya’ya, günlük ortalama 70 bin yabancı turistin hava yoluyla geldiği öğrenildi.

TURİST SAYISINDA YÜZDE 193 ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ

Pandemi sürecinin ardından turizmde önemli bir yere sahip olan Antalya, turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yerini alıyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre 1 Ocak-26 Haziran arasında hava yoluyla şehre gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artış gerçekleşerek 4 milyon 11 bin 508’e yükseldi.

2021 YILINDA 9 MİLYON TURİST AĞIRLANMIŞTI

Korona virüs salgınının etkisiyle 2021 yılını 9 milyon turistle kapatan Antalya’da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın verilerine göre çok büyük artış gerçekleştiği gözlemlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının uyguladığı güvenli tatil sertifikasyonu, turizm sektörünün sunduğu güvenli ve kaliteli hizmetin yanı sıra ziyaretçilerin olumlu geri dönüşleri bu artıştaki en büyük sebeplerden biri olduğu belirtildi.