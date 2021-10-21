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Sıcaklar son kez geliyor! Günlük hava durumu 21 Ekim 2021 Perşembe| Bugün hava nasıl olacak 21 Ekim 2021?

Havanın aydınlanmasıyla birlikte bugünkü planlarını gerçekleştirecek olan vatandaşlar arama motorlarında "Günlük hava durumu 21 Ekim 2021 Perşembe| Bugün hava nasıl olacak 21 Ekim 2021?" sorularına yanıt arıyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre vatandaş bugün güneşe doyacak. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte detaylar...

Sıcaklar son kez geliyor! Günlük hava durumu 21 Ekim 2021 Perşembe| Bugün hava nasıl olacak 21 Ekim 2021?

Günün ilk ışıklarına uyanan vatandaşlar gökyüzünün açık rengiyle karşılaştılar. İşe, okula veya herhangi bir planını gerçekleştirmek üzere dışarı çıkacak olan insanlar bugün havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteorolojiden gelen bilgiye göre; Havanın bugün, Kuzey ve iç kesimlerde 2-5 derece artacağı, yurt genelinde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. İşte merak edilen "Günlük hava durumu 21 Ekim 2021 Perşembe| Bugün hava nasıl olacak 21 Ekim 2021?" sorusunun yanıtı.

GÜNLÜK HAVA DURUMU 21 EKİM 2021 PERŞEMBE| BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 21 EKİM 2021?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer pus ve sis bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Sıcaklar son kez geliyor! Günlük hava durumu 21 Ekim 2021 Perşembe| Bugün hava nasıl olacak 21 Ekim 2021?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 20°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 21°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 25°C

Az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 23°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

Sıcaklar son kez geliyor! Günlük hava durumu 21 Ekim 2021 Perşembe| Bugün hava nasıl olacak 21 Ekim 2021?

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Sivas çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklar son kez geliyor! Günlük hava durumu 21 Ekim 2021 Perşembe| Bugün hava nasıl olacak 21 Ekim 2021?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçmesi, iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 19°C

Az bulutlu

VAN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Sıcaklar son kez geliyor! Günlük hava durumu 21 Ekim 2021 Perşembe| Bugün hava nasıl olacak 21 Ekim 2021?

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

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