Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!

Hava sıcaklığının 40 dereceye dayandığı Iğdır’da aniden bastıran yağmur vatandaşları şaşırtırken, sürücülere zor anlar yaşattı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!

Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu Iğdır’da hava sıcaklığı geçen hafta 39,7 dereceyi bulmuştu. Yoğun sıcaklıkların etkili olduğu kentte bugün akşama doğru etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!

Ağrı Doğubayazıt’tan Iğdır’a hareket halinde olan sürücüler Suveren mevkiinde dolu yağmuruna yakalandı. Sileceklerin bile zorlandığı yağış sonucu sürücüler araçlarını bekletmek zorunda kaldı.

Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!

Zor anlar yaşayan sürücüler yağışın hafiflemesi sonrası yollarına devam etti. Yağan yağmur sonrası küçük sel suları oluşurken yağmur bulutları görenleri hayrette bıraktı. Kavurucu sıcaklıklardan sonra etkili olan yağmurlar az da olsa kenti serinletti.

Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!

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