Sıcaklık 40 dereceye dayanmıştı! Iğdır'da birden bastıran yağmur vatandaşları şaşkına çevirdi!

Kavurucu sıcaklıkların etkili olduğu Iğdır’da hava sıcaklığı geçen hafta 39,7 dereceyi bulmuştu. Yoğun sıcaklıkların etkili olduğu kentte bugün akşama doğru etkili olan yağmur sürücülere zor anlar yaşattı.

Ağrı Doğubayazıt’tan Iğdır’a hareket halinde olan sürücüler Suveren mevkiinde dolu yağmuruna yakalandı. Sileceklerin bile zorlandığı yağış sonucu sürücüler araçlarını bekletmek zorunda kaldı.

Zor anlar yaşayan sürücüler yağışın hafiflemesi sonrası yollarına devam etti. Yağan yağmur sonrası küçük sel suları oluşurken yağmur bulutları görenleri hayrette bıraktı. Kavurucu sıcaklıklardan sonra etkili olan yağmurlar az da olsa kenti serinletti.