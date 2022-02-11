Sıcaklıklar artıyor! Güneş hem yurdu, hem içinizi ısıtacak! 11 Şubat 2022 Cuma hava durumu

Evden çıkmadan tedbirini almak isteyen vatandaşlar "11 Şubat 2022 Cuma hava durumu" konu başlığına yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İç ve doğu kesimlerde buzlanmaya dikkat çekerek, vatandaşı uyardı. Hemen ardından, ülke genelinde güneşin yurda geldiğini, sıcaklıkların 2 ila 5 derece artacağı tahmin edildi. Haberimizde "11 Şubat 2022 bugün hava nasıl?" sorusunun diğer detaylarına yanıt verdik.

11 ŞUBAT 2022 CUMA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Hava sıcaklığının; batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor." ifadeleri yer aldı.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; sabah saatlerinde Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı, kuzeyinin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı v e az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı v e az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Az bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 3°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Bitlis, Muş, Iğdır ve Van çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgede eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 5°C

Çok bulutlu sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinin yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu