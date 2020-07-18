Sıcaklıklar artıyor! İşte 18 Temmuz hava durumu raporu
Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre, İç ve Doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Sıcaklıkların hafta başından artması beklenirken uzmanlar Libya üzerinden gelecek olan sıcak hava ile ilgili de vatandaşları uyarıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl?
Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu verilerine göre yurdun büyük bir kesiminde sıcaklıklarda artış bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl?
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğusu, Artvin, Ardahan, Bolu, Karabük, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu
VAN °C, 30°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) doğusu yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 m ila 1,5 m, batısı 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde geneli ile periyod boyunca batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) batısı 5 (40 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğlenden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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