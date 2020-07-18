Sıcaklıklar artıyor! İşte 18 Temmuz hava durumu raporu

Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu verilerine göre yurdun büyük bir kesiminde sıcaklıklarda artış bekleniyor. Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava durumu nasıl?

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Samsun'un doğusu, Artvin, Ardahan, Bolu, Karabük, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve doğu kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, diğer yerlerde değişmeyeceği ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile zamanla güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesimi yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu

VAN °C, 30°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) doğusu yer yer 6 (50 km/sa); Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 m ila 1,5 m, batısı 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinde geneli ile periyod boyunca batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) batısı 5 (40 km/sa); Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğlenden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.