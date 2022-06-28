Sıcaklıkların artmasıyla vaka haberleri gelmeye başladı! Çankırı'da 9 kişi kene ısırması sonucu tedavi altında

Yaz mevsimini gelmesi ve sıcaklıkların artması ile birlikte kene vakları artış göstermeye başladı. Isırdığı zaman ölümle dahi sonuçlanabilen kene vakaları ilei lgli uzmanlardan peş peşe uyarılar gelmeey devam ederken son olarak Çankırı'dan vaka haberleri geldi. Çankırı Valisi'nin açıklamlarına göre şehirde 9 kişide kene vakası tespit edildi.

MUHTARLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, mutharlarla yağtığı toplantıda son günlerde artış gösteren kene vakaları için vatandaşalrın uyarılması konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle yaz aylarında artışının devam ettiği kene vakaları ile ilgili olarak konuşan Vali Ayaz tedbirli olunması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

"ZAMANINDA MÜDAHALE İLE TEDAVİ MÜMKÜN"

Vali Ayaz "Şu anda ilimizde 9 kişi KKKA hastalığından hastanelerde tedavi altında. Bu hastalıkla ilgili vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerekiyor. Böyle bir kene vakasıyla karşılaşıldığında vatandaşlarımızın keneyi çıkarmakla uğraşmayıp, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu yıl önceki yıllara göre çok fazla kene vakası var. Maalesef bir gencimizi de bu hastalıktan kaybettik. Bu hastalıkta zamanında müdahale ile tedavi mümkün" ifadelerine yer verdi.