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  3. Sıcaktan bunalan çocukların bulduğu yöntem gülümsetti

Sıcaktan bunalan çocukların bulduğu yöntem gülümsetti

Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden çıkan tazyikli suyla serinlerken çevredekiler tarafından fotoğrafları çekildi.

Sıcaktan bunalan çocukların bulduğu yöntem gülümsetti

Antalya'da iki gündür etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında termometreler dün 30 dereceye kadar çıktı. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünün sıktığı tazyikli suyla serinledi. Çimleri sulayan belediye çalışanının suyu sıktığı alana doğru koşuşan çocuklar, serinlemenin yanı sıra uzun süre eğlendi.

Çocukların eğlencesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Sıcaktan bunalan çocukların bulduğu yöntem gülümsetti

Sıcaktan bunalan çocukların bulduğu yöntem gülümsetti

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