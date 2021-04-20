Sıcaktan bunalan çocukların bulduğu yöntem gülümsetti
Antalya'da sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünden çıkan tazyikli suyla serinlerken çevredekiler tarafından fotoğrafları çekildi.
Antalya'da iki gündür etkisini sürdüren sıcak hava dalgasında termometreler dün 30 dereceye kadar çıktı. Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde sıcaktan bunalan çocuklar, belediye arazözünün sıktığı tazyikli suyla serinledi. Çimleri sulayan belediye çalışanının suyu sıktığı alana doğru koşuşan çocuklar, serinlemenin yanı sıra uzun süre eğlendi.
Çocukların eğlencesini çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI