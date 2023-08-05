Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

Ankara'da çocukların parkın bahçesindeki süs havuzunda tehlikeli serinleme yöntemi, cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Sıcaktan bunalan çocukların süs havuzunda tehlikeli oyunu

Ankara'da çocukların parkın bahçesindeki süs havuzunda tehlikeli serinleme yöntemi, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son günlerde hava sıcaklığının 37 dereceye kadar çıktığı Ankara'da sıcaktan bunalan çocuklar, çareyi Kocatepe Parkı'ndaki süs havuzuna girmekte buldu. Derinliği 1 metreden az olan süs havuzuna birbiri ardına atlayan çocuklar, tehlikeye davet çıkardı. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıyan anlarda çocukların uzun süre süs havuzunda vakit geçirdiği görüldü.

Uzmanlar ise süs havuzlarında muhtemel elektrik kaçaklarının yanı sıra bakteri ve mikroptan kaynaklanan enfeksiyon riski sebebiyle sık sık uyarılarda bulunuyor.

KAYNAK: İHA

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