Sıcaktan bunalan yavru martı çeşmenin altında dakikalarca banyo yaptı

Sıcak hava kuşkusuz en çok hayvanları etkiliyor.

Sinop'ta sıcaktan bunalan bir yavru martı çeşmeden damlayan su damlacıklarıyla serinlemek istedi. Durumu fark eden bir vatandaş martının imdadına yetişti ve çeşmenin suyunu biraz daha açtı. Yavru martı şırıl şırıl akan suda dakikalarca banyo yaptı.

Güneşlendi, çıkıp tekrar geldi.

Kaynak: İHA