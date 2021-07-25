Sıcaktan bunalanlara müjde! O iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu

Haftalardır kavurucu sıcaklıkların etkisinde olan ülkemizde 25 Temmuz Pazar günü yağış serinliği bekleniyor. Yapılan açıklamada vatandaşların dört gözle beklediği yağış uyarısı verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli kıyıları ve Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, İç Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyı kesimleri ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 30°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 26°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

MANİSA °C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

BURDUR °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°CParçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz bölümünün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°CParçalı bulutlu

BAYBURT °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°CParçalı bulutlu

KARS °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°CAz bulutlu

VAN °C, 30°CAz bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 38°CAz bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Orta ve Güney Ege’de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6; Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi yer yer parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 3 ila 5 Orta ve Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerine kadar 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında 4 ila 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m, Görüş: İyi.