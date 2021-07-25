Sıcaktan bunalanlara müjde! O iller için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! İşte il il hava durumu
Günlerdir etkisini gösteren yüksek sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Meteor5olojhi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bazı iller için gök gürültülü yağış uyarısı yapıldı. İşte il il haritalı hava durumu...
Haftalardır kavurucu sıcaklıkların etkisinde olan ülkemizde 25 Temmuz Pazar günü yağış serinliği bekleniyor. Yapılan açıklamada vatandaşların dört gözle beklediği yağış uyarısı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Eskişehir, Bolu, Düzce, Sinop, Kars ve Ardahan çevreleri ile Kırklareli kıyıları ve Çanakkale'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı, İç Ege'de biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli kıyı kesimleri ve Çanakkale'nin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 30°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege'nin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 26°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı
MANİSA °C, 35°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere mevzi sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
BURDUR °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 29°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°CParçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz bölümünün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°CParçalı bulutlu
BAYBURT °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TRABZON °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°CParçalı bulutlu
KARS °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°CAz bulutlu
VAN °C, 30°CAz bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 38°CAz bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°CAz bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Orta ve Güney Ege’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam 6; Doğu Karadeniz’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam batısı 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, kuzeyi yer yer parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 3 ila 5 Orta ve Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerine kadar 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerine kadar 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, batısında 4 ila 6; Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75 m, Görüş: İyi.