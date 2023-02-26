Sicelokuhle Hlatshwayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sicelokuhle Hlatshwayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sicelokuhle Hlatshwayo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sicelokuhle Hlatshwayo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sicelokuhle Hlatshwayo 27 Nisan 1994 tarihinde Newcastle, KwaZulu-Natal şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sicelokuhle Hlatshwayo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sicelokuhle Hlatshwayo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 28 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Sicelokuhle Hlatshwayo'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sicelokuhle Hlatshwayo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Sicelo_Hltshwy?s=20&t=xYNSH7BvFYvOxvlem1cNMQ

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Sicelokuhle Hlatshwayo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sicelokuhle Hlatshwayo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Sicelokuhle Hlatshwayo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sicelokuhle Hlatshwayo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Jomo Cosmos

10 Ocak 2020 yılında Polokwane City

1 Temmuz 2021 yılında Marumo

27 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

28 Kasım 2022 yılında Golden Arrows

Sicelokuhle Hlatshwayo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sicelokuhle Hlatshwayo şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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