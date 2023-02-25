Sid Ahmed Houari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sid Ahmed Houari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sid Ahmed Houari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sid Ahmed Houari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sid Ahmed Houari 13 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sid Ahmed Houari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ASO Chlef futbol takımında oynamaktadır. ASO Chlef takımına 17 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Sid Ahmed Houari'nin ASO Chlef ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sid Ahmed Houari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sid Ahmed Houari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sid Ahmed Houari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sid Ahmed Houari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ekim 2021 yılında ASO Chlef

Sid Ahmed Houari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sid Ahmed Houari şuan ASO Chlef takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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