Sid Ahmed Maatellah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sid Ahmed Maatellah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sid Ahmed Maatellah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Sid Ahmed Maatellah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Sid Ahmed Maatellah 14 Ocak 1996 tarihinde Ouled Mimoun şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Sid Ahmed Maatellah Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sid Ahmed Maatellah, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına - tarihinde katılmıştır. Sid Ahmed Maatellah'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Sid Ahmed Maatellah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Sid Ahmed Maatellah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Sid Ahmed Maatellah şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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