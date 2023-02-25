Sid Ali El Amri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sid Ali El Amri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sid Ali El Amri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sid Ali El Amri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sid Ali El Amri 3 Nisan 1991 tarihinde Sétif şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sid Ali El Amri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sid Ali El Amri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Chelghoum Laïd futbol takımında oynamaktadır. HB Chelghoum Laïd takımına 12 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Sid Ali El Amri'nin HB Chelghoum Laïd ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sid Ali El Amri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sid Ali El Amri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sid Ali El Amri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sid Ali El Amri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2012 yılında MSP Batna

1 Temmuz 2013 yılında ES Sétif

17 Temmuz 2017 yılında CS Constantine

12 Eylül 2021 yılında Chelghoum Laïd

Sid Ali El Amri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sid Ali El Amri şuan HB Chelghoum Laïd takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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