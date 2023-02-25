Sid Ali Kabri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sid Ali Kabri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sid Ali Kabri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sid Ali Kabri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sid Ali Kabri 16 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sid Ali Kabri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 21 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Sid Ali Kabri'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sid Ali Kabri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sid Ali Kabri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sid Ali Kabri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sid Ali Kabri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Eylül 2021 yılında RC Arbaa

Sid Ali Kabri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sid Ali Kabri şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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