Sidcley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidcley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sidcley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sidcley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sidcley 13 Mayıs 1993 tarihinde Vila Velha şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sidcley Ferreira Pereira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sidcley Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Sidcley, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Sidcley'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sidcley Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sisidy/

Sidcley Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sidcley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sidcley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sidcley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Mart 2015 yılında Atlético-GO

9 Temmuz 2015 yılında Atlético-PR

22 Şubat 2018 yılında Corinthians

9 Temmuz 2018 yılında Athletico-PR

10 Temmuz 2018 yılında Dinamo Kiev

8 Ocak 2020 yılında Corinthians

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Kiev

27 Ağu 2021 yılında PAOK

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

4 Ağu 2022 yılında Cuiabá-MT

Sidcley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sidcley şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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