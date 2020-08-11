Şiddet gören kadının avukatı da darp edildi! Adliye koridoru karıştı

Antalya'da 27 yaşındaki avukat Bengisu Basak Okuyan, eşinden şiddet gören kadının avukatı olarak 4. Aile Mahkemesindeki duruşmaya katıldı. Duruşma sonrası adliye koridoruna geçen avukatın yanına müvekkilinin kayınpederi S.B. (77) geldi. Avukat ile S.B., aralarında tartışmaya başladı ve S.B avukata tokat atmaya başladı.

Çevredeki avukat ve vatandaşların araya girmesiyle S.B, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Okuyan'ın şikayeti üzerine S.B. gözaltına alındı.

SALDIRGAN ÖNCE TUTUKLANDI SONRA SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin ardından S.B. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Tutukluluğa yapılan itiraz üzerine S.B, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, S.B. hakkında "kişinin kamu görevini yerine getirirken basit yaralanması" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Okuyan'ın adliye koridorunda darbedilmesi ve sanığın gözaltı sırasında polisin hiçbir müdahalesi olmamasına rağmen kendini yere atması güvenlik kamerasına yansıdı.

"MÜVEKKİLİMİ DAHA GÜÇLÜ SAVUNMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

Avukat Bengisu Başak Okuyan, şiddet mağduru olan kadın müvekkilinin yaşadığı korkudan dolayı duruşmalara katılamadığını söyledi.

Daha önceki duruşmalarda da küçük tartışmalar yaşandığını aktaran Okuyan, şunları kaydetti:

"Şiddet gören bir kadının avukatıyken şiddet gören müşteki durumuna düşmek gerçekten acı verici. Mesleğim dolayısıyla henüz cübbem üzerimdeyken, şiddet gören kadını korumaya çalışırken, şiddete maruz kaldım. Biz şiddet mağdurları değil, şiddeti uygulayanlar utanmalı. Önceki duruşmalarda da sanık ve oğlunun tehdit, hakaretleri nedeniyle başka bir dava da sürüyor. Bundan sonraki süreçte müvekkilimi daha güçlü savunmak için elimden geleni yapacağım."

Müşteki Okuyan'ın avukatı Ersun Yıldız ise avukat meslektaşının şiddete uğramasının kendilerini çok üzdüğünü, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.