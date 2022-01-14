Şiddet kurbanı minik Ayşenur'un cenazesi morgda kaldı! Ailesi yavrusunu sahipsiz bıraktı!

Burdur'da meydana gelen olayda, iddiaya göre dayısı tarafından gördüğü şiddetleri minik bedeni kaldırmayan 3 yaşındaki Ayşegül Kazık hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan Ayşegül cansız bedeni morga kaldırılırken ailesi tarafından teslim alınmadı. Ayşegül'ün biyolojik babası olduğunu iddia eden E.K. ise gazetecilere yaptığı konuşmada, kızını doğduğundan beri kendisine göstermediklerini söyledi.

"SİZİN CENAZENİZLE İLGİLENMEM DEDİ"

Kızı öldükten sonra yetkililer tarafından kendisine haber verildiğini ifade eden E.K. Ayşenur'un eski kayınvalidesi ile kayınbabasının nüfusuna kayıtlı olduğunu, bu sebeple biyolojik babası olsa bile cenazesini teslim alamadığını ifade etti. Çocuğunun annesi ve dayısının cezaevinde olduğunu belirten E.K. "Kayınvalidem ortada yok kayıp. 'Ben sizin cenazenizle ilgilenmem' Şehri terk etmiş. Aradım bize küfretti, hakaret etti, telefonu yüzümüze kapattı." dedi.

"OĞLUMU İSTİYORUM"

Kızının başına gelenlerin oğlunun başına da gelmesini istemediğini belirten E.K. "Oğlumu istiyorum, kızımın da cenazesini istiyorum. Kızımın başına gelenler oğlumun da başına gelirse yaşayamam. Hepsinden şikayetçiyim, gereken en yüksek yerlere de şikayet edeceğim." şeklinde konuştu.

"AYAĞINDAN İPLE KANEPEYE BAĞLAMIŞLAR"

Çocuğun anne tarafından şikayetçi olacağını söyleyen E.K. "Bilhassa eski kayınvalidemden şikayetçiyim. Çocuğumu ayağından kanepeye iple bağlamışlar. Ayşenur'u benden kaçırmak, bana göstermemek için kendi nüfuslarına almışlar. DNA testi için örnek verdim, kan verdim. Benim devletimizden tek isteğim kızımın cenazesini bana teslim etsinler, onu kendi memleketimde gömmek istiyorum. Bundan sonra oğlum yanımda olsun, onun sağ olduğunu bildiğim için yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

VÜCUDUNDA MORLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Ayşenur'un ölümüne dair Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında minik çocuğun annesi K.K. ve dayısı olduğu iddia edilen H.T.Ç'nin kasten öldürme suçundan tutuklandığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Şiddete uğradığı iddia edilen 3 yaşındaki çocuğun vücudunda şiddete bağlı morluklar da tespit edilmişti.