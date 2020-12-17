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  3. Şiddet mağduru kadın sosyal medyaya sığındı! Eşi gözaltına alındı

Şiddet mağduru kadın sosyal medyaya sığındı! Eşi gözaltına alındı

İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve bir yakının yanına sığınarak sesini sosyal medyadan duyuran Sena Arslan'ın yardım çığlıkları duyuldu. Dayakçı koca gözaltına alındı.

Şiddet mağduru kadın sosyal medyaya sığındı! Eşi gözaltına alındı

İstanbul'da 5 buçuk yıllık eşinden şiddet gören ve tehdit mesajları alan bir çocuk annesi Sena Arslan (24) sesini sosyal medyadan duyurmuş ve yetkililerden yardım istemişti. Genç kadının ifadesi üzerine harekete geçen polis ekipleri şiddet uyguladığı iddia edilen Ö. Arslan'ı Ümraniye'deki evinde gözaltına aldı. 15 Aralık günü gözaltına alınan koca, ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Ö. Arslan, nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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