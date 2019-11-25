Şiddete gören kadınlar için mor balon uçurdular

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete maruz kalan tüm kadınlar için belediye binası önünde gökyüzüne mor balonlar uçurdu.

İzmit Belediyesi hizmet binası önünde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle önünde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Solakoğlu ve Nurettin Bulut, İzmit Belediyespor Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Uğur Koştur, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncuları ve belediye çalışanları ile gökyüzüne şiddetin ve şiddetle mücadelenin rengi olan mor balonları uçurdu.

Kadına yönelik şiddetle her zaman mücadele edeceklerini belirten Başkan Hürriyet, "Milletvekilliği dönemimde de, belediye başkanlığı dönemimde de bir kadın, bir anne olarak, her şeyden önce toplumsal duyarlılığını asla yitirmemiş bir birey ve hukukçu olarak kadınlarımızın savunucusu oldum. Kadınların yetiştirdiği bireylerin toplumları oluşturduğunu ve kadınlara değer vermeyen bireylerin peşinden sürüklenen toplumların yok olmaya mahkum olduklarını asla unutturmamız gerekiyor. Özgecanlar, Şule Çetler, Emine Bulutlar için buradayız. Şiddete maruz kalan tüm kadınlarımızın mücadelesinde belediye olarak var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA