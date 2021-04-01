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  3. Şiddete maruz kalan Beyza Yurttaş: Ölmek istemiyorum!

Şiddete maruz kalan Beyza Yurttaş: Ölmek istemiyorum!

Antalya’nın Alanya ilçesinde ayrıldığı eski erkek arkadaşının şiddetine maruz kaldığını iddia eden Beyza Yurttaş, tanınmaz hale gelen yüzünü sosyal medya hesabından paylaşarak altına "Ölmek istemiyorum" notunu düştü. İddiaların odağındaki eski sevgili ise ifadesinin ardından serbest kaldı.

Şiddete maruz kalan Beyza Yurttaş: Ölmek istemiyorum!

Alanya'da 24 yaşındaki kız arkadaşını saatlerde darp ettiği öne sürülen şahıs emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şiddet gören Beyza Yurttaş işe vücudunun kan, yara bere içindeki halini sosyal medyada paylaştı. Tanınmaz hale gelen genç kadın fotoğrafın açıklama kısmına ise, ''Ölmek istemiyorum, bana yardım edin" yazdı. 

Beyza Yurttaş'ın yara bere içindeki fotoğraflarını gören sosyal medya kullanıcılar ise tepki gösterdi. 

Şiddete maruz kalan Beyza Yurttaş: Ölmek istemiyorum!

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