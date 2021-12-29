Şiddetli fırtına geliyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Antalya'nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Güney Ege'nin güneyinde 30 Aralık Perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde esecek. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Öte yandan Perşembe günü Kuzey Ege'de akşam saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde, açıklarda ise 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor. Yapılan açıklamaya göre fırtına 31 Aralık Cuma günü öğğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.

Batı ve Orta Akdeniz'de de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bu bölgelerde de fırtınanın cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'NİN KIRMIZI KODLU UYARISI SONRASI ANTALYA'NIN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Antalya'nın Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde, 30 Aralık günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, `Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince beklenen yoğun yağış nedeniyle ilçemizde 30 Aralık günü 1 gün süreyle eğitime ara verilecektir' dedi.

Finike Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre beklenen yoğun yağışlardan dolayı Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 30 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemizde okullara ara verilmiştir"

'Kırmızı kod' uyarısı verilen üçüncü ilçe Kemer'de de yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.