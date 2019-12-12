Şiddetli rüzgar İsrail’de askeri üssü vurdu

İsrail'in güneyinde bulunan askeri üssü şiddetli rüzgarın vurması sonucu 4 İsrail askeri yaralandı.

Mısır, Ürdün ve İsrail arasında yer alan Necef çölünde bulunan İsrail'e ait askeri üssü şiddetli rüzgar vurdu. Olayda 4 İsrail askeri yaralandı. Yerel kaynaklara göre, bölgedeki kötü hava şartları nedeniyle askeri üs büyük zarar gördü. Toz fırtınasının da meydana geldiği bölgede üste bulunan çok sayıda çadır yıkıldı.

Kaynak: İHA