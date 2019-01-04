Şiddetli rüzgar nedeniyle araçların üzerine duvar devrildi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar, 3 aracın üzerine devrildi.

Denizli'de sabaha karşı etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle bir duvar 3 aracın üzerine devrildi. 3 araç da kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı veya yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA