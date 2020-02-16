Şiddetli soğuk su hatlarına zarar veriyor

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan soğuklar içme suyu hatlarında dona bağlı arızalara neden oluyor.

Kabadüz ilçesinin içme suyu ihtiyacının bir bölümünü sağlayan isale hattı aşırı soğuklar nedeniyle donarak patladı. İlçe merkezine 28 kilometre uzaklıkta bulunan Kelekyatak mevkiinde aşırı soğuklar içme suyu hattını patlattı. Don nedeniyle patlayan hatta su metrelerce havaya yükseldi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) aşırı soğuklardan dolayı yaşanan arızalara kısa süre içinde müdahale ediyor.

Bölgeye hakim OSKİ Kabadüz Şefliğinde görevli personeller kar ve soğuk havaya aldırış etmeden kısa sürede arızaların giderilmesi için büyük özveri gösteriyor.

OSKİ Kabadüz Şefi Seyfullah Özçelik, ilçenin yüksek kesimlerinde havaların özellikle gece saatlerin çok soğuk olduğunu söyledi.

Yaşanan arızalara anında müdahale ettiklerini ifade eden Özçelik, "İlçemizin yüksek kesimlerinde gece saatlerin eksi 15 dereceye kadar ısı düşüyor. Aşırı soğuklar nedeniyle su hattında arıza oluşabiliyor. Oluşan her türlü arızayı kısa sürede koordine bir şekilde gideriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA