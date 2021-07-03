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Şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Sokaklar göle döndü

Meteorolojinin uyarı yaptığı şiddetli yağışlar bugün etkisini gösterdi. Düzce'de aniden bastıran yağışlar sel ve su baskınlarına neden olurken, açıklama yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Herhangi bir can kaybı söz konusu değil." dedi.

Şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Sokaklar göle döndü

Kavurucu sıcakların ardından bastıran şiddetli yağışlar pek çok noktada hayatı felç etti. Yağışların en çok etkili adreslerden biri de Düzce oldu. Şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilerken sel ve su baskınlarına neden oldu.

PEK ÇOK NOKTAYI SU BASTI

Düzce'de etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Akçakoca ilçesinde etkisini artıran sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yerler su altında kaldı. İlçede bulunan Fakıllı Mağarası'nı ziyaret etmeye gelen bazı kişilerin mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Öte yandan 2019 yılının temmuz ayında yaşanan selde 7 kişinin yaşamını yitirdiği Uğurlu ve Esmahanım köylerinde de bazı evlerin su altında kalması sonucu vatandaşların üst katlara çıktığı, bölgeye ekiplerin gönderildiği bildirildi.

Şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Sokaklar göle döndü

VALİ ATAY AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Valisi Cevdet Atay,  incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gittiğini söyledi. Bölgenin yoğun yağış aldığını belirten Atay, "Herhangi bir can kaybı söz konusu değil." dedi. İlçede bulunan Fakıllı Mağarası'nda mahsur kalanların olduğu ihbarına ilişkin Atay, "Arkadaşlar bana, 'mağarada 3 veya 4 kişi varmış, onları aldık' dediler. Herhangi mahsur kalan yok şu an." ifadesini kullandı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Şiddetli yağışlar hayatı felç etti! Sokaklar göle döndü

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