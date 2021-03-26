Diyarbakır Kayapınar Nüfusu 2020 - 2021 |  Kayapınar İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?İçim isminin anlamı nedir, İçim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Berat Kandili günü okunacak dualar| Berat Kandili günü hangi ibadetler yapılır, neler yapılır?Servis Komisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Servis Komisi Maaşları, İş İlanlarıAsortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?SON DAKİKA! Mısır'da tren kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var!Diyarbakır Hazro Nüfusu 2020 - 2021 |  Hazro İlçesinin Yüzölçümü kaçtır?Baba oğul arasındaki tartışma kanlı bitti, babasını boğazından bıçakladı!Araştırmacı Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?Kurye Maaşı Ne Kadar? 2021 Kurye Maaşları, Kurye İş İlanları
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Şiddetli yağışların ardından gelen sıcak hava dünyanın en zehirli örümceğine yavaş yavaş kapı açıyor!

Şiddetli yağışların ardından gelen sıcak hava dünyanın en zehirli örümceğine yavaş yavaş kapı açıyor!

Avustralya'da görülen yüzyılın en şiddetli yağışlarının ardından sıcak havanın oluşması, dünyanın en tehlikeli ve ölümcül örümceği olan 'huni ağ örümceği'nin yaşaması için uygun koşulları meydana getirdi.

Avustralya'da 1 haftadır devam eden sağanak yağıştan sonra sel ve toprak kaymaları görüldü. Yüzyılın en büyük sel felaketinin gerçekleştiği ülkede Sidney'in bazı kesimlerinde meydana gelen büyük sağanak yağış sonrası ölümcül örümcek istilası paniği başladı. Bölgede yaşayan insanlara, "huni ağ örümceği" veya Latince adıyla "Atrox robustus" ile karşılaşma ihtimalinin olduğu ve bu gibi durumlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiği hakkında uyarıda bulunuldu.

Şiddetli yağışların ardından gelen sıcak hava dünyanın en zehirli örümceğine yavaş yavaş kapı açıyor

ZEHİRLİ ÖRÜMCEK İNSANLARIN EVİNE GİREBİLİR

Yeni Güney Galler'in Orta Sahil bölgesinde bulunan Avustralya Sürüngen Parkı yetkilileri tarafından yapılan uyarıda, ülkede görülen sağanak yağıştan sonra oluşacak sıcak havanın bu tür zehirli örümcek i.in mükemmel koşullar oluşturduğu ifade edildi. Bu mükemmel koşullar oluştuğu taktirde örümceklerin kısa sürede insanların evine girebileceği söylendi.

Huni ağ adındaki ölümcül örümceğin genellikle  Sidney'den Newcastle'a kadar olan bölgede yaşadığı aktarıldı. Ölümcül örümceği güvenli bir şekilde yakalayabileceklerine güvenen kişilerin, bunları yakalayıp panzehir programına katılmak için sürüngen parkına bırakmaları tavsiye edildi.
Huni ağ örümceği, dünyadaki en zehirli tarantula türleri arasında yerini alıyor.

Şiddetli yağışların ardından gelen sıcak hava dünyanın en zehirli örümceğine yavaş yavaş kapı açıyor

(İHA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT