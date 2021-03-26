Şiddetli yağışların ardından gelen sıcak hava dünyanın en zehirli örümceğine yavaş yavaş kapı açıyor!

Avustralya'da 1 haftadır devam eden sağanak yağıştan sonra sel ve toprak kaymaları görüldü. Yüzyılın en büyük sel felaketinin gerçekleştiği ülkede Sidney'in bazı kesimlerinde meydana gelen büyük sağanak yağış sonrası ölümcül örümcek istilası paniği başladı. Bölgede yaşayan insanlara, "huni ağ örümceği" veya Latince adıyla "Atrox robustus" ile karşılaşma ihtimalinin olduğu ve bu gibi durumlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiği hakkında uyarıda bulunuldu.

ZEHİRLİ ÖRÜMCEK İNSANLARIN EVİNE GİREBİLİR

Yeni Güney Galler'in Orta Sahil bölgesinde bulunan Avustralya Sürüngen Parkı yetkilileri tarafından yapılan uyarıda, ülkede görülen sağanak yağıştan sonra oluşacak sıcak havanın bu tür zehirli örümcek i.in mükemmel koşullar oluşturduğu ifade edildi. Bu mükemmel koşullar oluştuğu taktirde örümceklerin kısa sürede insanların evine girebileceği söylendi.

Huni ağ adındaki ölümcül örümceğin genellikle Sidney'den Newcastle'a kadar olan bölgede yaşadığı aktarıldı. Ölümcül örümceği güvenli bir şekilde yakalayabileceklerine güvenen kişilerin, bunları yakalayıp panzehir programına katılmak için sürüngen parkına bırakmaları tavsiye edildi.

Huni ağ örümceği, dünyadaki en zehirli tarantula türleri arasında yerini alıyor.

(İHA)