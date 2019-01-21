Şiddetli yağmur ürünü azalttı, fiyatları artırdı

İZMİR'de aralıklı olarak iki haftadır süren sağanak, tarlaları sular altında bıraktı. Soğuk ve yağışlı hava, pazar tezgahlarındaki ürün miktarının azalmasına neden olurken, fiyatları da yükseltti.

Karşıyaka Zübeyde Hanım Pazaryeri'ne Menemen'deki tarlasından ürün getiren Bayram Akdoğan, yağmur yağınca tarlaya giremediklerini ve ürünü toplayamadıklarını belirterek, ıspanağın kilosunun bir ay içinde 4 liradan 6 liraya yükseldiğini söyledi. Pazarda pırasa, kereviz ve lahananın kilosu da 6 liradan satılırken, pancarın kilosunu ise 4 lira oldu. Geçen hafta 6 lira olan salatalık, bu hafta 7-8 liradan satıldı. Patlıcan 9-10 lira civarında satılırken fiyatı 12 liraya çıktı. Tatlı biberin kilosu 10 liradan 12 liraya yükseldi. Pazarda en yüksek fiyattan satılan sebze ise kıl biber. Kilosu 12- 20 lira civarında seyretti. Pazar esnafı, müşteriyi tezgaha yaklaştırabilmek için etikete ürünün kilo değil, yarım kilo fiyatını yazdı.

TARLASINI SU BASINCA 20 BİN LİRA ZARAR ETTİ

20 bin lira zararı olduğunu söyleyen Bayram Akdoğan, "Tarladan pazara sebze getiriyorum. Haftada 4 gün pazara çıkıyor, diğer günler ise mal hazırlıyorum. Kimseye vermiyor kendim satıyorum ama son bir ayda 20 bin liraya yakın zarar ettim. Çünkü tarlamı su bastı. Sular çekilince zararımı telafi edeceğim inşallah" dedi. Menemen'deki 10 dönümlük tarlasında ıspanak, karnabahar, kereviz, lahana gibi kış sebzeleri yetiştirdiğini belirten Akdoğan, en çok tercih edilen ıspanağın kilosunun bir ay içinde 4 liradan 6 liraya yükseldiğini söyledi. Fiyatlardaki artışın hem şiddetli yağmur hem de mazota bağlı olarak arttığını ileri süren Akdoğan, "Yağmur yağınca tarlaya giremedik, mal yapamadık. Her üründen az az getirebildim. Mal az olunca pahalı oluyor. Pırasa, kereviz, ıspanak, lahananın kilosu 6, pancarın kilosunu ise 4 liradan satıyorum" dedi.

ZAM ŞAMPİYONU KIL BİBER

Halden aldığı ürünü pazarda satan Beytullah Çay ise "Ürün az geliyor. Mal yetişmiyor ve pahalı oluyor. Geçen hafta salatalık 6 liraydı, şimdi 7- 8 lira oldu. Patlıcan 9-10 lira civarında satılırken fiyatı 12 liraya çıktı. Biber ise 10 liradan 12 liraya çıktı. Pazarda en yüksek fiyattan satılan sebze ise kıl biber. Kilosu 12- 20 lira civarında seyrediyor" diye konuştu.

ETİKETE ÜRÜNÜN YARIM KİLOSUNUN FİYATI YAZILIYOR

Semt pazarlarındaki müşteri yoğunluğunun da her hafta azaldığına dikkat çeken Çay, fiyatlardaki artışın bunda etkili olduğunu savundu. Vatandaşların fiyatlardaki artışı görünce çok şaşırdığını dile getiren Çay, müşteriyi korkutup kaçırmamak için türlü arayışlar içine girdiklerini anlattı. Çay şunları söyledi:

"Tezgaha kilosu 12- 15 lira yazdığımda müşteri hiç yanaşmıyordu. Yıllardır ürünün kilo fiyatını yazarken şimdi yarım kilo fiyatını yazmaya başladım. Kilosu 12 lira yazmak yerine yarım kilosu 6 lira yazıyorum. Müşterinin ilgisi hemen değişti. En azından gelip yakından bakıyor, ihtiyacı varsa da satın alıyor."

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DHA