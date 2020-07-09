Side’nin ring hattı seferlerine başladı

Manavgat Belediyesi, Antik Side kapısına ulaşımı sağlayan Side Ring hattını modern bir şekilde yeniden tasarlayarak bölge halkının ve turizmin hizmetine kazandırdı. Tarihi yarım adaya modern bir şekilde hizmet veren ring hattının bilet fiyatı 2.50 TL. olarak belirlendi. 14 Temmuz tarihine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek olan ring hattında abonelik sistemi de oluşturuldu. Antik Side'de yaşayan vatandaşlar, ikametgah belgesi ya da çalışma belgesi ile yıllık 100 TL. karşılığında abone olabilecek. 0-6 yaş grubu, engelli vatandaşlar, şehit aileleri ve gaziler ise Side ring hattından ücretsiz olarak faydalanabilecek. Ring hattı Side Garajı ile Antik Side arasında ulaşımı sağlayacak. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tarihi yarım adaya gelen yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini ve dikkatini çekecek bir şekilde modern ring hattını yenileyerek hizmete sunduklarını belirtti. Başkan Şükrü Sözen, "Antik Side içerisinde ulaşımı sağlayan ring hattımızı, bölgemize gelen misafirlerimizin beğeneceği şekilde tasarlayarak yeniden ulaşım seferlerine başlattık. Bölge esnafımız da yenilenen ring aracımızı oldukça beğendi. Side'mizin tarihine ve kültürüne görsel olarak uygun şekilde çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA