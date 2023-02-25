Sidi Bane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidi Bane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sidi Bane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sidi Bane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sidi Bane 14 Ocak 2004 tarihinde Pir-Goureye şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Senegal uyrukludur.Gerçek adı da Sidi Bane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sidi Bane Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Sidi Bane'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sidi Bane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sidi Bane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sidi Bane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sidi Bane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2022 yılında BATE Borisov

Sidi Bane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sidi Bane şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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