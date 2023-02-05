Sidi Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidi Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sidi Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sidi Cisse ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sidi Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidi Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sidi Cisse

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sidi Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sidi Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sidi Cisse 6 Şubat 2003 tarihinde Colombes şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sidi Ibrahim Cissé şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sidi Cisse Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BMVP yapmaktadır. Sidi Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Sidi Cisse'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sidi Cisseboyu ve yaşı kaç

Sidi Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sidi Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Sidi Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sidi Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Niort B

Sidi Cisse kimdir

Sidi Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sidi Cisse şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Chamois Niortais FC (2014-2020)

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Sidi Cisse nereli

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