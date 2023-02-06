Sidimar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidimar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sidimar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sidimar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sidimar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidimar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sidimar

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sidimar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sidimar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sidimar 9 Temmuz 1992 tarihinde São José do Cedro şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sidimar Fernando Cigolini şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sidimar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hebrom Fut. yapmaktadır. Sidimar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 28 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Sidimar'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Sidimarboyu ve yaşı kaç

Sidimar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sidimar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Sidimar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sidimar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ocak 2013 yılında Araxá

8 Nisan 2013 yılında Atlético-MG B

31 Aralık 2013 yılında Villa Nova AC

31 Mayıs 2014 yılında Atlético-MG B

27 Haziran 2014 yılında Madureira-RJ

31 Aralık 2014 yılında Atlético-MG B

28 Mart 2015 yılında Ipatinga FC

27 Haziran 2015 yılında Atlético-MG B

10 Temmuz 2015 yılında Tupi FC

15 Kasım 2015 yılında Atlético-MG B

22 Ocak 2016 yılında Tupi FC

2 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

4 Aralık 2017 yılında Tupi FC

5 Eylül 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Juventude

8 Ocak 2020 yılında Oeste FC-SP

5 Kasım 2020 yılında Athletic Club

28 Nisan 2022 yılında Goiás EC

Sidimar kimdir

Sidimar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sidimar şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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Sidimar nereli

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