Sidnei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidnei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sidnei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sidnei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sidnei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidnei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sidnei

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sidnei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sidnei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sidnei 23 Ağu 1989 tarihinde Alegrete şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Sidnei Rechel da Silva Júnior şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sidnei Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Sidnei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Las Palmas futbol takımında oynamaktadır. Las Palmas takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sidnei'nin Las Palmas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sidnei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sidnei_jr/

Sidneiboyu ve yaşı kaç

Sidnei Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Sidnei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 10.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sidnei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sidnei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Internacional

24 Temmuz 2008 yılında Benfica

1 Temmuz 2011 yılında Beşiktaş

30 Haziran 2012 yılında Benfica

28 Temmuz 2013 yılında Espanyol

30 Haziran 2014 yılında Benfica

1 Eylül 2014 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2015 yılında Benfica

23 Temmuz 2015 yılında Dep. La Coruña

2 Ağu 2018 yılında Betis

5 Ocak 2022 yılında Cruzeiro

12 Nisan 2022 yılında Goiás EC

7 Temmuz 2022 yılında Las Palmas

Sidnei kimdir

Sidnei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sidnei şuan Las Palmas takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Sidnei nereli

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