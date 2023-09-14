Sidney’de kontrollü yangınlar hava kalitesini düşürdü

Avustralya'nın Sidney kentinde orman yangılarına müdahalelere hazırlık amacıyla çıkarılan kontrollü yangınların yol açtığı dumanlar, kentin hava kalitesini düşürürken dünyanın en kötü hava kalitesi ölçümü kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sidney’de kontrollü yangınlar hava kalitesini düşürdü

Avustralya'nın Sidney kentinde orman yangılarına müdahalelere hazırlık amacıyla çıkarılan kontrollü yangınların yol açtığı dumanlar, kentin hava kalitesini düşürürken dünyanın en kötü hava kalitesi ölçümü kaydedildi.

Avustralya'da pazar gününden bu yana orman yangını sezonuna hazırlık amacıyla kontrollü yangınlar çıkarılıyor. New South Wales eyaletinin başkenti Sidney'de art arda 4 gün boyunca gerçekleştirilen kontrollü yangınların yol açtığı yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yoğun dumanlar nedeniyle hava kalitesinin düştüğü kentte dünyanın en kötü hava kalitesi ölçümü kaydedildi. New South Wales İtfaiye Müfettişi Ben Shepherd, havadaki aşırı kirlilik seviyesi nedeniyle bugün ve yarın kontrollü yangınların askıya alındığını ve kentteki havanın yakında temizleneceğini ifade etti. Erteleme nedeninin duman kaynaklı olduğunu belirten Shepherd, "Önümüzdeki 48 saat boyunca bu dumanın dağılması için bekleyeceğiz" dedi.

Öte yandan New South Wales eyaletinde bu hafta itibarıyla planlanan kontrollü yangınların yalnızca yüzde 14'ünün gerçekleştirildiği aktarıldı. Güneydoğu Avustralya'da 2019 ve 2020 yıllarında yaşanan "Kara Yaz" felaketinden bu yana bu yaz yaşanması beklenen en yıkıcı orman yangını sezonu öncesi Güney Yarımküre'de çalışmaların bitirilmesi adına çaba sarf edildiği belirtildi.

Güneydoğu Avustralya'da 2019 yılının Eylül ayında başlayan ve 2020 yılının Mart ayında söndürülebilen ve ülke tarihine "Kara Yaz" olarak geçen orman yangınlarında en az 33 kişi hayatını kaybetmiş, 19 milyon hektar alan kül olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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