Sidrit Hoxha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidrit Hoxha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sidrit Hoxha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sidrit Hoxha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sidrit Hoxha 8 Mayıs 2001 tarihinde Lezhë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sidrit Hoxha Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Apolonia futbol takımında oynamaktadır. FK Apolonia takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Sidrit Hoxha'nin FK Apolonia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sidrit Hoxha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sidrit Hoxha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sidrit Hoxha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sidrit Hoxha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ekim 2020 yılında FK Kukësi U21

5 Eylül 2021 yılında Besëlidhja

31 Ağustos 2022 yılında FK Apolonia

Sidrit Hoxha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sidrit Hoxha şuan FK Apolonia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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