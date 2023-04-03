Sidy Diagne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidy Diagne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sidy Diagne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sidy Diagne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sidy Diagne 11 Ocak 2002 tarihinde Montbéliard şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İsviçre,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Sidy Mamadou Aubin Diagne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sidy Diagne Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Minerva Athletes yapmaktadır. Sidy Diagne, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO B futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sidy Diagne'nin Angers SCO B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sidy Diagne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sidy Diagne isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sidy Diagne Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sidy Diagne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında FC Sochaux B

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO B

Sidy Diagne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sidy Diagne şuan Angers SCO B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Sidy Diagne Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U18 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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