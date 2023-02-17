Siebe Van Der Heyden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siebe Van Der Heyden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siebe Van Der Heyden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siebe Van Der Heyden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siebe Van Der Heyden 30 Mayıs 1998 tarihinde Denderleeuw şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siebe Van Der Heyden Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KV Sports Management yapmaktadır. Siebe Van Der Heyden, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royale Union Saint Gilloise futbol takımında oynamaktadır. Royale Union Saint Gilloise takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Siebe Van Der Heyden'nin Royale Union Saint Gilloise ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Siebe Van Der Heyden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siebe Van Der Heyden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Siebe Van Der Heyden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siebe Van Der Heyden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Brügge Altya

1 Temmuz 2009 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2014 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2015 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2016 yılında KV Oostende

30 Temmuz 2018 yılında FC Eindhoven

12 Temmuz 2019 yılında Union SG

Siebe Van Der Heyden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siebe Van Der Heyden şuan Royale Union Saint Gilloise takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Siebe Van Der Heyden Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Denderhoutem (2004-2005), FCV Dender EH (2005-2008), Club Brugge (2008-2009), RSC Anderlecht (2009-2016)

Belçika takımında 25 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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