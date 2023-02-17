Siebe Van Der Heyden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siebe Van Der Heyden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Siebe Van Der Heyden kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Siebe Van Der Heyden ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Siebe Van Der Heyden kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Siebe Van Der Heyden Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Siebe Van Der Heyden adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Siebe Van Der Heyden Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Siebe Van Der Heyden 30 Mayıs 1998 tarihinde Denderleeuw şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Siebe Van Der Heyden Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KV Sports Management yapmaktadır. Siebe Van Der Heyden, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royale Union Saint Gilloise futbol takımında oynamaktadır. Royale Union Saint Gilloise takımına 12 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Siebe Van Der Heyden'nin Royale Union Saint Gilloise ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Siebe Van Der Heydenboyu ve yaşı kaç

Siebe Van Der Heyden Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Siebe Van Der Heyden isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Siebe Van Der Heyden Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Siebe Van Der Heyden futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında FC Brügge Altya

1 Temmuz 2009 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2014 yılında Anderlecht U17

1 Temmuz 2015 yılında Anderlecht U19

1 Temmuz 2016 yılında KV Oostende

30 Temmuz 2018 yılında FC Eindhoven

12 Temmuz 2019 yılında Union SG

Siebe Van Der Heyden kimdir

Siebe Van Der Heyden Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Siebe Van Der Heyden şuan Royale Union Saint Gilloise takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Denderhoutem (2004-2005), FCV Dender EH (2005-2008), Club Brugge (2008-2009), RSC Anderlecht (2009-2016)

Siebe Van Der Heyden Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika takımında 25 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Siebe Van Der Heyden nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Elias Havel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Havel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Elias Havel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Elias Havel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javan Ngoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javan Ngoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Javan Ngoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Javan Ngoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kaderin acı yüzü: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!
Kaderin acı yüzü: Gölcük depreminde doğdu, Gaziantep depreminde can verdi!
Oumar Diakite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Diakite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oumar Diakite kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oumar Diakite Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları