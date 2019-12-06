Siemens "yangın ve güvenlik" ürünleriyle TÜYAK 2019’da

İSTANBUL (AA) - Siemens, "Uluslararası Yangın ve Güvenlik Sempozyumu ve Yangın Güvenliği Sergisi"nde yangın ve güvenlik sistemleri ürünlerini tanıttı.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Yangın ve güvenlik sektörü paydaşlarını bir araya getiren ve iki yılda bir düzenlenen TÜYAK, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde düzenlendi. Bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen sempozyum ve sergi kapsamının ana teması “Endüstriyel Tesislerde Yangın Güvenliği ve Yeni Teknolojiler” oldu.

Yangın ve güvenlik alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin masaya yatırıldığı, tasarımcı, uygulayıcı, araştırmacı ve işletmecilerin buluştuğu etkinlikte Siemens, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubunu sektör temsilcilerine sundu. Cerberus PACE, Cerberus Cloud, Cerberus DMS ve Cerberus PRO ürünleriyle fuara katılan Siemens sektör temsilcilerinden ilgi gördü.



Siemens yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubunda yer alan Cerberus PACE ile bütün genel anons ve sesli alarm ihtiyaçlarını tek bir çözümle yönetmek mümkün hale geliyor. Cerberus PACE, itfaiye tarafından gerçekleştirilen canlı duyurularla desteklenen, aşamalı tahliye gibi acil durum prosedürleri de dahil olmak üzere modern işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm adımlar düşünülerek tasarlandı.

Cerberus Cloud ile verilerden yararlanarak aynı anda birden çok mekan izlenebiliyor. Cerberus DMS, ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilen akıllı sistemiyle kolay ve verimli yönetim imkanı sunarken; Cerberus PRO hızlı ve güvenilir yangın algılama özelliği sayesinde alarm ve kontrol ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir yangın güvenliği sistemi olarak ön plana çıkıyor.

Kaynak: AA