Sierra Leone Cumhurbaşkanı, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya girdi

ABUJA (AA) - Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, korumalarından birinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanması üzerine kendini karantinaya aldı.

Cumhurbaşkanı Bio, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisini 14 günlük karantinaya aldığını duyurdu.



Bio, paylaşımında, "Korumanın temas ettiği kişiler belirlenmeye çalışılıyor, hepsine test yapılacak. Hükümetim şeffaf olmaya devam edecek ve vatandaşların kendini korumaları için tüm hijyen gereksinimlerini sağlayacak." ifadesine yer verdi.



Öte yandan Bio'nun sözcüsü Yusuf Keketoma Sandi de Bio'nun bu süre zarfında evinden çalışacağını, ailesinden kimsede virüsle ilgili herhangi semptom görülmediğini belirtti.

Sierra Leone'de şimdiye kadar 43 Kovid-19 vakası görülürken, virüsten henüz can kaybı olmadı.





Kaynak: AA