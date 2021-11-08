Sierra Leone'de yakıt tankeri ile araç çarpıştı: Ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

Alınan bilgilere göre başkent Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu patlama gelmişti. Meydana gelen feci patlama sonucu 101 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi de yaralandı.

Patlamanın olduğu bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, "Hastanede bulunan 100'den fazla kişi için de mücadele veriyoruz. Her türlü çabayı gösterdik ve ülkenin dört bir yanındaki tıbbi personele teşekkür etmek istiyorum." dedi.

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde meydana gelen akaryakıt tankeri kazasında hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildiğini ifade etti.

DİNİ LİDERLERE DUA ÇAĞRISI YAPTI

Cumhurbaşkanı Bio, dini liderlere yaşamını yitirenlerin için dua etmeleri çağrısı yaptı.

Bio, verdikleri desteklerden dolayı ülkedeki ilk müdahale ekipleri, sağlık çalışanları, güvenlik güçlerine de teşekkür etti.