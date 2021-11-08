Son dakika! Fenerbahçe'nin yıldız ismi sakatlık nedeniyle Milli takım kadrosundan çıkarıldı!Mikron ne demek, TDK'ya göre Mikron kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Rekabet Kurumu'nun ceza uyguladığı Migros'un CEO'su Özgür Tort konuştu: Maddi yükü tüketiciye olumsuz yansıtmayacağızEmre Bol Vitor Pereira'ya ateş kustu! "Hain Pereira, takıma malzemeci bile olamazsın!"ŞOK 8 Kasım 2021 aktüel ürünler kataloğu| ŞOK'ta bu hafta neler var?Danla Bilic, Patates'ini kaybetti! Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşarak duyurdu! "Çok ani bıraktın beni"Tuğberk Tanrıvermiş kimdir, nereli, kaç yaşında? Tuğberk Tanrıvermiş hangi takımları çalıştırdı?Güzel model Dilara Kurşun'a cinsel saldırı şoku! Eski sevgilisi önce ormana kaçırıp darp etti...Dilara Kurşun kimdir, nereli, kaç yaşında? Dilara Kurşun biyografisi!Başkan Yazıcı vatandaşlar ile bir araya geldi: ‘Halk Günü’ görüşmelerinde vatandaşların talep ve önerileri dinlendi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Sierra Leone'de yakıt tankeri ile araç çarpıştı: Ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

Sierra Leone'de yakıt tankeri ile araç çarpıştı: Ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da yakıt tankerinin başka bir araçla çarpışıp patlaması sonucu meydana gelen patlamada ölenlerin sayısı 101'e çıkarken ülkede 3 günlük yas ilan edildi.

Sierra Leone'de yakıt tankeri ile araç çarpıştı: Ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

Alınan bilgilere göre başkent Freetown'da 5 Kasım'da yakıt tankeri ile başka bir aracın çarpışması sonucu patlama gelmişti. Meydana gelen feci patlama sonucu 101 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi de yaralandı. 

Patlamanın olduğu bölgeyi ziyaret eden Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, "Hastanede bulunan 100'den fazla kişi için de mücadele veriyoruz. Her türlü çabayı gösterdik ve ülkenin dört bir yanındaki tıbbi personele teşekkür etmek istiyorum."  dedi. 

Sierra Leone'de yakıt tankeri ile araç çarpıştı: Ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

ÜÇ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Freetown'un doğusundaki Wellington bölgesinde meydana gelen akaryakıt tankeri kazasında hayatını kaybedenlerin anısına ülkede bugünden itibaren 3 günlük yas ilan edildiğini ifade etti.

Sierra Leone'de yakıt tankeri ile araç çarpıştı: Ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

DİNİ LİDERLERE DUA ÇAĞRISI YAPTI

Cumhurbaşkanı Bio, dini liderlere yaşamını yitirenlerin için dua etmeleri çağrısı yaptı. 

Bio, verdikleri desteklerden dolayı ülkedeki ilk müdahale ekipleri, sağlık çalışanları, güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

Sierra Leone'de yakıt tankeri ile araç çarpıştı: Ölenlerin sayısı 101'e yükseldi Sierra Leone'de yakıt tankeri ile araç çarpıştı: Ölenlerin sayısı 101'e yükseldi

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT