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Sierra Leone'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sierra Leone'nin Bayrağı Nasıldır?

Sierra Leone'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Sierra Leone'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Sierra Leone hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Sierra Leone'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sierra Leone'nin Bayrağı Nasıldır?

Sierra Leone, ya da resmî adıyla Sierra Leone Cumhuriyeti, Batı Afrika'da bir ülkedir. Portekizliler ülkeye, bölgede bol miktarda aslan bulunmasından dolayı aslanlı dağlar veya aslanlı sıradağlar anlamına gelen bu ismi vermişlerdir. Kuzeydoğusunda Gine; güneydoğusunda Liberya ve güneybatısında Atlas Okyanusu bulunur.

Sierra Leone'nin Başkenti?

“Freetown” şehri Sierra Leone'nin başkentidir.

Sierra Leone'nin Para Birimi Nedir?

“Leone” Sierra Leone'nin para birimidir.

Sierra Leone'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sierra Leone'nin Bayrağı Nasıldır?

Sierra Leone'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Sierra Leone'nin telefon alan kodu : + 232

Sierra Leone'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Sierra Leone

Sierra Leone'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sierra Leone'nin Bayrağı Nasıldır?

Sierra Leone'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Freetown

Sierra Leone'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Sierra Leone

Sierra Leone'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sierra Leone'nin Bayrağı Nasıldır?

Sierra Leone'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Freetown]

Sierra Leone'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Sierra Leone'nin Bayrağı Nasıldır?

Sierra Leone'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sierra Leone'nin Bayrağı Nasıldır?

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