Sierra Leone'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Sierra Leone'nin Bayrağı Nasıldır?
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Sierra Leone, ya da resmî adıyla Sierra Leone Cumhuriyeti, Batı Afrika'da bir ülkedir. Portekizliler ülkeye, bölgede bol miktarda aslan bulunmasından dolayı aslanlı dağlar veya aslanlı sıradağlar anlamına gelen bu ismi vermişlerdir. Kuzeydoğusunda Gine; güneydoğusunda Liberya ve güneybatısında Atlas Okyanusu bulunur.
Sierra Leone'nin Başkenti?
“Freetown” şehri Sierra Leone'nin başkentidir.
Sierra Leone'nin Para Birimi Nedir?
“Leone” Sierra Leone'nin para birimidir.
Sierra Leone'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Sierra Leone'nin telefon alan kodu : + 232
Sierra Leone'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Sierra Leone
Sierra Leone'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Freetown
Sierra Leone'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Sierra Leone
Sierra Leone'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Freetown]
Sierra Leone'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İngilizce