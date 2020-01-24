Şifa deposu mor ekmek

Akyurt'ta bir fırın sağlığa faydaları ile bilinen mor ekmek üretimine başladı.

Türkiye'de mormiks özü üzerine uzun süredir çalışma yapan Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibinin 12 yıllık emeğinin karşılığı olan mor ekmeğin satışına Akyurt'ta başlandı. Vatandaşların ilgisini çeken mor ekmeği üreten iş insanı Fatih Karakaş, içerisindeki antosiyon madde nedeniyle birçok hastalığa iyi geldiğini ifade etti. Ekmeğin hiçbir katkı maddesi kullanılmadan, değirmende öğütülmüş saf beyaz un, tam buğday unu ve mormiks özünden imal edildiğini belirten Karakaş, "Yaban mersini, kırmızı soğan, ahududu gibi kırmızı meyve ve sebzelerden elde edilen mormiks özü başta şeker hastalığı olmak üzere damar tıkanıklığı, böbrek yetmezliği, eklem ağrıları, unutkanlık gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Faydalarını duyan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyoruz" dedi.

Rengini içerdiği meyve ve sebzelerden alan mor ekmeği, tanıtım için müşterilerine ikram ettiklerini belirten Karakaş, lezzetinin de tam not aldığını söyledi. Vücudun günlük ihtiyacı olan antosiyon maddesinin mor ekmekte bulunduğunu, rengi ve içeriği nedeniyle kısa sürede dikkatleri üzerine çektiğini belirten Karakaş, vatandaşları da hileli ürünler konusunda uyardı.

Karakaş, şunları söyledi: "Japonyada tüketimi zorunlu olan mormiks özünü sadece ekmek değil farklı ürünler ile de sofralara taşımak istiyoruz. Mormiks özü bulunan simit, poğaça, baklava gibi ürünleri de satışa sunacağız. Vatandaşların ilgisinden memnunuz ancak artan bu ilgi nedeniyle tüketicileri de sahte ürünler konusunda uyarmak gerekir. Ekmeğe limon sıktığınızda rengi kırmızıya dönüşürse ürünün doğallığı anlaşılabilir ve gönül rahatlığıyla tüketilebilir".

Kaynak: İHA