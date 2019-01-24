Şifa kaynağı ’Kuru erik’

Kütahya'nın Emet ilçesinde aktarlık yapan Hakkı Ünal, erik kurusunun çeşitlerine göre bir çok hastalığa şifa kaynağı olduğunu bildirdi.

İlçede bulunan dükkanının önüne açtığı tezgahta kuru erik çeşitlerini satan Ünal,'Bölgemizde mürdim eriği diye bilinen eriği mevsiminde toplatırım ve kuruturum. Özellikle karaciğer yağlanmalarına karşı çok etkili bir eriktir. Bu eriği kaynatıp hşaf şeklinde yada kuru meze şeklinde tüketebilirsiniz. Bunun yanında dağ eriği diye bildiğimiz ve kıraç arazide yetişen eriğin de kurusunu satıyorum. Bu erik ürü şeker hastaları için çok faydalıdır ve tedavi eder. Ekşi olan bu eriği kaynatarak sabahları kahvaltı öncesi suyunu içmek şeker hastalığında çok büyük fayda gösteriyor" dedi.

Ünal, "Bölgemizde fiyen olarak bilinen erik ise kabızlığa karşı yüzde yüz faydası ispatlanmış bir eriktir. Bu eriğimizi komposto veya kuru çerez şeklinde tüketmek kabzlık rahatsızlığı çekenler için büyük şifadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA