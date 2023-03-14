Sıfır araba hayali kuranlara müjde! FIAT o modellerinde kampanyayı duyurdu: Sadece 3 Nisan'a kadar geçerli!

Sıfır araç alma hayali kuran vatandaşlar için yeni bir müjde verildi. FIAT yaptığı açıklamada sıfır araç için kampanya başlattı! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FIAT SIFIR ARAÇ KAMPANYASI

FIAT tarafından yazılı açıklama olarak bildirilen haberlere göre 3 Nisan tarihine kadar geçerli sıfır araç kampanyası başladı. Kampanya kapsamında 36 ay vadeli ve yüzde 1.99 faizli ödeme planı yapılacak.

Bir müşteri 150 bin TL ödeme kullanırsa aylık ödemesi 36 ay vade için 6.355.42 TL olarak belirleniyor.

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Kredinin aylık maliyeti yüzde 2.49, senelik maliyeti yüzde 34.26 oluyor.

3 Nisan tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında müşteri 200 bin TL kredi kullanırsa aylık ödemesi 8.473.89 TL oluyor.

Kredi tutarı, taksit ve vade bir kerelik peşin olarak talep edilen 1.175.35 TL tahsis, vergiler gibi ücretlerle birlikte aylık olarak yüzde 2.48, senelik olarak yüzde 34.2473 oluyor. Eğer bir müşteri yüzde 1.99 faiz oranıyla sunulan kampanyadan 250 bin TL kredi kullanırsa aylık ödeme tutarı 10.592.37 TL oluyor.

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Taksit, kredi, vade ve bir kez peşin alınan 1.400.35 TL tahsis, vergiler gibi ücretlerle birlikte kredinin aylık maliyeti yüzde 2.48, senelik maliyeti ise yüzde 34.2397 olarak belirleniyor.

Kampanya kapsamında müşteri 300 bin TL kredi kullanırsa 36 ay vadeli şekilde aylık ödeme tutarı 12.710.84 TL oluyor. Kredi tutarı, taksit, vade süresi, bir kerelik talep edilen 1.725.35 TL tahsis, vergiler gibi ücretlerle birlikte aylık maliyeti yüzde 2.48, senelik maliyeti ise yüzde 34.2347 olarak belirleniyor.