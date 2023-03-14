Sıfır araba hayali kuranlara müjde! FIAT o modellerinde dev kampanyayı duyurdu: Sadece 3 Nisan'a kadar geçerli!

Son dönemlerde araç fiyatlarının artışı vatandaşın cebini yakmaya başladı. Buna rağmen bazı markalar kampanyalarına devam ediyor. Peki FIAT kampanyası nedir? Tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Sıfır araba hayali kuranlara müjde! FIAT o modellerinde dev kampanyayı duyurdu: Sadece 3 Nisan'a kadar geçerli!

Sıfır araç alma hayali kuran vatandaşlar için yeni bir müjde verildi. FIAT yaptığı açıklamada sıfır araç için kampanya başlattı! Peki şartlar neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FIAT SIFIR ARAÇ KAMPANYASI

FIAT tarafından yazılı açıklama olarak bildirilen haberlere göre 3 Nisan tarihine kadar geçerli sıfır araç kampanyası başladı. Kampanya kapsamında 36 ay vadeli ve yüzde 1.99 faizli ödeme planı yapılacak. Bir müşteri 150 bin TL ödeme kullanırsa aylık ödemesi 36 ay vade için 6.355.42 TL olarak belirleniyor. Kredinin aylık maliyeti yüzde 2.49, senelik maliyeti yüzde 34.26 oluyor. 

FIAT Sıfır Araç Kampanyası

3 Nisan tarihine kadar geçerli olan kampanya kapsamında müşteri 200 bin TL kredi kullanırsa aylık ödemesi 8.473.89 TL oluyor. Kredi tutarı, taksit ve vade bir kerelik peşin olarak talep edilen 1.175.35 TL tahsis, vergiler gibi ücretlerle birlikte aylık olarak yüzde 2.48, senelik olarak yüzde 34.2473 oluyor. Eğer bir müşteri yüzde 1.99 faiz oranıyla sunulan kampanyadan 250 bin TL kredi kullanırsa aylık ödeme tutarı 10.592.37 TL oluyor. Taksit, kredi, vade ve bir kez peşin alınan 1.400.35 TL tahsis, vergiler gibi ücretlerle birlikte kredinin aylık maliyeti yüzde 2.48, senelik maliyeti ise yüzde 34.2397 olarak belirleniyor. Kampanya kapsamında müşteri 300 bin TL kredi kullanırsa 36 ay vadeli şekilde aylık ödeme tutarı 12.710.84 TL oluyor. Kredi tutarı, taksit, vade süresi, bir kerelik talep edilen 1.725.35 TL tahsis, vergiler gibi ücretlerle birlikte aylık maliyeti yüzde 2.48, senelik maliyeti ise yüzde 34.2347 olarak belirleniyor. 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!
Bu fiyatlardan daha ucuzu yok! Sadece 2 gün geçerli: Yetişen sadece 2 tane alabilecek!
Gecelerin insanı olanlara kötü haber! Günde 6 saatten az uyuyorsanız yandınız: O büyük hastalıkların tetikleyicisi!
Gecelerin insanı olanlara kötü haber! Günde 6 saatten az uyuyorsanız yandınız: O büyük hastalıkların tetikleyicisi!
Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!
Beklenen İstanbul depremine şaşırtan yorum! 'Kıyamet değil' diyerek duyurdu: Bu büyüklükten daha fazlası olmaz!
Ünlü profesör bu kez iç ferahlattı! O iller ve ilçelerde deprem riski yok: Tek tek listeledi!
Ünlü profesör bu kez iç ferahlattı! O iller ve ilçelerde deprem riski yok: Tek tek listeledi!
Son Haberler
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem!
Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıklardan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!
Süleyman Soylu Kılıçdaroğlu'nun "mezarlıklardan Türk bayrakları kaldırıldı" iddialarına yanıt verdi! "Allah adama hesabını sorar" diye eleştirdi!
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!
Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 5 kişi yaralandı birinin durumu kritik!
Silivri'de sahte kimlikle yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel'e 7.5 yıl hapis istendi!
Silivri'de sahte kimlikle yakalanan HDP Milletvekili Semra Güzel'e 7.5 yıl hapis istendi!
Ucuzdan altın alamayanlara yeni fırsat! İslam Memiş net tarih verdi: O günden sonra arşa çıkacak!
Ucuzdan altın alamayanlara yeni fırsat! İslam Memiş net tarih verdi: O günden sonra arşa çıkacak!
Gram altında kritik viraj! Altını olanlar dikkat: Bu rakamı görmeye hazır olun!
Gram altında kritik viraj! Altını olanlar dikkat: Bu rakamı görmeye hazır olun!
Çok Okunanlar
14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları | Balıklar bugün sizin gününüz, İkizler yüzleşme zamanı!
14 Mart 2023 Salı günlük burç yorumları | Balıklar bugün sizin gününüz, İkizler yüzleşme zamanı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Melih Gökçek'ten Zafer Şahin'e destek! CHP'li troller tarafından yapılan operasyonlar ortaya çıktı!
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Eskişehir'de kan donduran olay: 14 yaşındaki kızı uyuşturucuya alıştırdıktan sonra cinsel istismarda bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile depremzede kadın arasında duygusal diyalog: "Ağlama bizi de ağlatacaksın"
Otomobil alıp satanlara 6+6 ceza! Bakanlık gözünün yaşına bakmayacak: Bunu yapanlar yandı
Otomobil alıp satanlara 6+6 ceza! Bakanlık gözünün yaşına bakmayacak: Bunu yapanlar yandı
Bu reçetenin çare olmadığı dert yok! İbn-i Sina'nın özel formülü: Başta cinsel problemler var!
Bu reçetenin çare olmadığı dert yok! İbn-i Sina'nın özel formülü: Başta cinsel problemler var!
Yorumlananlar
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Hac kuraları çekildi: Hacı adayları, sonuçları saat 22'den sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı DEVA Partisi’ni karıştırdı: O isim istifa etti
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
Muharrem İnce Demirtaş için "Serbest kalsın dediğimi ispatlayın siyaseti bırakacağım" demişti! İşte ispatı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!
DSP Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceğini açıkladı!