Sıfır araç alacakların dikkatine! Yargıtay emsal bir karara imza attı!

Yargıtay müjdeli haberi verdi. 2020 yılında sıfır araç alan bir vatandaş aracından şüphelenip ekspertize götürdü. Aracın muayene esnasında 4 kapısının da değiştiği ortaya çıktı. Vatandaş durumu öğrenince mahkemenin yolunu tuttu. Mahkeme ise görülen davada tüketiciyi haklı buldu ve aracın sıfır bir araçla değiştirilmesine karar verdi.

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Sıfır araç alacakların dikkatine! Yargıtay emsal bir karara imza attı!

Bir vatandaş 2020 model sıfır bir araç alır ve aracında ise bir sorun olduğunu fark eder. Araç sahibi aracını ekspertize gösterir ve çıkan raporda ise aracın dört kapısının da sökülmüş yerine faklı model bir aracın kapılarının takıldığını öğrenir. Mahkemenin yolunu tutan araç sahibine ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi ise aracın ekonomik değerini düşüren gizli ayıp olduğunu, aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesi gerektiğine hükmetti.

Sıfır araç alacakların dikkatine! Yargıtay emsal bir karara imza attı!

ARACIN KUSURU ALICIDAN SAKLANDI

İçtihat bülteninden edinilen bilgiye göre, “Davacı; R.D. 2020 model aracı sıfır olarak 23.09.2020 tarihinde 175 bin lira bedelle davalı otomobil firmasından satın aldığını, aracı satın aldıktan kısa süre sonra aracın kapılarından şüphelenmeye başladığını, bu nedenle 10.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde iki farklı ekspertiz şirketinden rapor aldığını, bu raporlara göre aracın dört kapısının da sökülüp takıldığının tespit edildiğini, davalının bu işlemi kendisinden sakladığını, aracın bu haliyle gizli ayıplı olduğunu, davalının kapıların sökülerek takıldığını kabul ettiğini ancak aracın misli ile değişim talebini kabul etmediğini" ileri sürerek dava açtı.

Sıfır araç alacakların dikkatine! Yargıtay emsal bir karara imza attı!

DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Davacının iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bunun aksinin kabulü halinde dahi davacı tarafın iddia ettiği işlemin aracın değerini düşüren ve yahut kullanıcının araçtan beklediği faydayı ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan nitelikte olmadığı ortadadır. Aracın sökülebilen herhangi bir aksamının sökülüp takılması bir zarar, eksiklik, değer kaybı meydana getirmez. Misli değişim talebi hak ve adalete uygun değildir. Dava reddedilmelidir.”
Mahkeme, davanın kabulü ile, dava konusu aracın ayıpsız misli bir araç ile değiştirilmesine karar verdi. Hükme karşı, davalı istinaf talebinde bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi, davalının istinaf başvurusunun kabulü ile yerel mahkeme kararının kaldırılmasına, davanın reddine karar verdi. Hüküm, davacı tarafından temyiz edildi.

Sıfır araç alacakların dikkatine! Yargıtay emsal bir karara imza attı!

YARGITAY MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tüketiciyi haklı bularak şu kararı verdi: “Davacı 23.09.2020 tarihinde aracı satın almış, 10.10.2020 ve 21.10.2020 tarihinde alınan ekspertiz raporları ile aracın dört kapısının da sökülüp takıldığını satış tarihinden sonra çok kısa bir süre içerisinde tespit etmiştir. Hükme esas alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya çerçevesine göre, davacının davalıdan sıfır olarak satın aldığı aracın dört kapısının da sökülüp takıldığı, bu durumun aracın ekonomik değerini düşüren gizli ayıp niteliğinde olduğu, buna göre davacının 6502 sayılı Kanun'un 11/1. maddesinde düzenlenen seçimlik haklarından aracın ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebileceği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca bölge adliye mahkemesince; davalının istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak davanın reddine dair karar verilmiş olması doğru değildir. Bu durumda bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılmış bulunduğundan yeniden esas hakkında karar verilmek üzere, hüküm bozulmalıdır.”
Yargıtay'ın tüketici lehine bozma kararı tüketici tarafından sevinçle karşılanırken, aracın sıfır otomobille değiştirileceği öğrenildi.

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