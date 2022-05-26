Sıfır araç almak isteyenler Toyota bayilerine! 2022 fiyat listesi açıklandı, kampanya fırsatını kaçırmayın!

Dünyada ve Türkiye'de otomotiv pazarı daralma yaşasa da pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte çok sayıda marka kullanıcıları sıfır araç sahibi yapmak için kampanyalar yapmaya başladılar. Bu markalar arasında yer alan Toyota yeni 2022 fiyat listesini güncellemeye gitti. Böylece araç sahibi olmak isteyenler için Toyota Corolla, Corolla Hybrid, Corolla Hatchbck ve Corolla Hatchbck Hybrid fiyat listesini haberimizde bulabilirsiniz...