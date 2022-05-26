Sıfır araç almak isteyenler Toyota bayilerine! 2022 fiyat listesi açıklandı, kampanya fırsatını kaçırmayın!
Sıfır araç almak isteyenler Toyota bayilerine! 2022 fiyat listesi açıklandı, kampanya fırsatını kaçırmayın!
Türkiye'de önemli satış rakamlarına ulaşan otomobil markaları arasında yer alan Toyota, 2022 yılı Mayıs ayı kampanyasını açıkladı. Toyota 2022 fiyat listesinde bazı araçların kampanyalı fiyatlarında ciddi indirim göze çarparken sıfır araç sahibi almak isteyenler fiyatları inceleyebilir...