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Sıfır araç almak isteyenler Toyota bayilerine! 2022 fiyat listesi açıklandı, kampanya fırsatını kaçırmayın!

Türkiye'de önemli satış rakamlarına ulaşan otomobil markaları arasında yer alan Toyota, 2022 yılı Mayıs ayı kampanyasını açıkladı. Toyota 2022 fiyat listesinde bazı araçların kampanyalı fiyatlarında ciddi indirim göze çarparken sıfır araç sahibi almak isteyenler fiyatları inceleyebilir...

Sıfır araç almak isteyenler Toyota bayilerine! 2022 fiyat listesi açıklandı, kampanya fırsatını kaçırmayın! 1116

Dünyada ve Türkiye'de otomotiv pazarı daralma yaşasa da pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte çok sayıda marka kullanıcıları sıfır araç sahibi yapmak için kampanyalar yapmaya başladılar. Bu markalar arasında yer alan Toyota yeni 2022 fiyat listesini güncellemeye gitti. Böylece araç sahibi olmak isteyenler için Toyota Corolla, Corolla Hybrid, Corolla Hatchbck ve Corolla Hatchbck Hybrid fiyat listesini haberimizde bulabilirsiniz... 