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Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin: Peugeot'un Eylül ayı kampanyası bomba gibi

Türkiye'de çokça tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Peugeot, Eylül ayında kampanyasına göre tüm modellerde 12 ay sıfır faizli kredi fırsatları araç sahibi olmak isteyenleri bekliyor.

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin: Peugeot'un Eylül ayı kampanyası bomba gibi

Otomobil satışlarında ÖTV indirimi sonrası piyasa hareketlendi. Özellikle Ağustos ayında Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre otomobil satışlarında artış yaşanırken markalar da vatandaşlar için kampanyalar sunmaya başladılar.

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin! Peugeot'un Eylül ayı kampanyası bomba gibi

Bu kapsamda Peugeot Türkiye açıklamasına göre, markanın eylül kampanyası boyunca, tüm Peugeot modellerinde 12 ay sıfır faizli kredi fırsatı tüketicileri bekliyor. Kampanya kapsamında, B-SUV’un lideri Peugeot SUV 2008’e 60 bin TL için 12 ay sıfır faizle sahip olunabiliyor. Tasarımı, yenilenen ön yüzü, farklı gövde renkleri ve "Black Pack" seçeneğiyle dikkati çeken yeni Peugeot SUV 3008 ile yedi kişilik oturma kapasitesi, yeni Peugeot i-Cockpit ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip yeni Peugeot SUV 5008’e ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faizli kredi sağlanıyor.

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin! Peugeot'un Eylül ayı kampanyası bomba gibi

12 AY SIFIR FAİZ SEÇENEĞİ

Peugeot Türkiye’nin eylül ayında sunduğu sıfır faiz kampanyası, hatchback sınıfının iddialı modeli 208 ile sedan sınıfının sevilen modeli 508’de de geçerli oluyor.

2020 yılında Avrupa’da yılın otomobili ödülüne (European Car of the Year) layık görülen yeni Peugeot 208, 12 ay sıfır faizli veya 50 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 kredi seçenekleriyle sunuluyor. Peugeot 208’de eylül ayı boyunca fiyatlar 199 bin TL’den başlıyor. Yenilikçi teknolojiler ve sürüş keyfinin birleşimi ile sınıfında öne çıkan Peugeot 508 ise 90 bin TL için 12 ay sıfır faiz seçeneğiyle satışa çıkıyor.

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin! Peugeot'un Eylül ayı kampanyası bomba gibi

 

Sıfır araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Bu haberi okumadan araç bayilerine gitmeyin! Peugeot'un Eylül ayı kampanyası bomba gibi

Tayfun Altuntaş
Editör
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