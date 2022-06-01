Sıfır araçların fiyatları düşecek mi? Uzman isimden fiyat artışlarını engelleyecek öneriler!

Son zamanlarda sıfır ve ikinci el araçlarda fiyat artışları artarak devam ediyor. Vatandaşlar, araç alırken zorlandığı için bu konuyla ilgili bir önlem alınmasını istiyor. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkan Yardımcısı ve İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel konuya dair açıklamalarda bulundu.

"ARZ TALEBİ KARŞILAMIYOR"

Son iki senedir otomobil fiyatlarının sürekli arttığını belirten Ertemel, "Fiyatların artmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi, sıfır araç tedarikinde yaşanan sıkıntıdır. Yeteri kadar sıfır aracın piyasaya girmemesi, ikinci ele olan talebi artırdı. Talep artınca fiyatlarda haliyle artış gösterdi. Pandemi sürecinden beri bu sıkıntılar devam ediyor. Pandemi süreci bitti derken çip tedariki, lojistik sıkıntısı ve Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte iş iyice bir çıkmaza girdi. Beklentimiz maalesef 1 sene gibi bir süre daha böyle devam edeceği yönünde. Arz talebi şu anda karşılamıyor’’ diye konuştu.

"SIFIR ARAÇ TEDARİKİNDE SIKINTI VAR"

Piyasalardaki dalgalanmanın giderilmesine yönelik önerilerini de aktaran Ertemel, "Sıfır araçların piyasaya girmesiyle bir denge oluşabileceğini düşünüyoruz ancak bizim gördüğümüz şu anda bunun imkanının olmadığıdır. Sıfır araç tedariki ile ilgili bir sıkıntı söz konusu ve bu sıkıntının bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Konuyla ilgili olarak çeşitli çözüm önerilerimiz oldu. Sektörümüzün en büyük sıkıntılarından bir tanesi, sektöre dışarıdan yapılan müdahalelerdir. Kayıt dışı diye tabir ettiğimiz kişilerin sektörümüze ciddi bir şekilde dahil olmasını örnek verebiliriz" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ EL SATIŞLARI SIFIR ARAÇLARI GEÇTİ"

Döviz kurlarının artışı araç fiyatlarında çok fazla etkisi olduğunu belirten Ertemel, "Faizlerin yüksek olması da bu durumları tetikleyebiliyor. Çözüm önerimiz MASFED Başkanımızın da söylediği gibi geçici bir süre için ikinci el otomobil ithalatının önünün açılmasıdır. Bu, geçmişte yapılmış bir uygulamaydı. Bu uygulamanın bir sefere mahsus ve belli bir araç yaşı ile motor hacminde tekrar gündeme getirilerek değerlendirilmesini istiyoruz. Bu çözüm önerisiyle dalgalanmanın önüne geçilebileceğini düşünüyoruz. İkinci el araç piyasasındaki dalgalanmadan en çok biz otomotiv satıcıları mağdur oldu. İkinci el otomobil ithalatıyla alakalı bir çalışmasını öneriyoruz. Konuyla ilgili otomotiv sektör temsilcileriyle görüşme de gerçekleştirdik. Bu fikre karşı çıkanlar genellikle sıfır araç satıcıları oluyor. İşin gerçeğine bakarsak karşı çıkmalarını nedenini anlamıyoruz. Biz piyasanın dengelenmesi konusunda bir çözüm önerisi sunduk. İkinci el araç satışları sıfır araçlar satışlarını geçti" ifadelerini kullandı.

"ÖTV'NİN DÜŞÜRÜLMESİ FİYATLARA ETKİSİ OLABİLİR"

Motorlu araç satıcısı Anıl Şentürk de "Sıfır araçlar yeteri kadar gelmeyince vatandaşlar ikinci ele yöneldi. İkinci ele olan talep karşılanamıyor. Fiyatların önümüzdeki dönemde de artacağı öngörülüyor. Kur ve ÖTV’nin düşürülmesi fiyatların düşmesini sağlayabilir. Bu mümkün değil ise ikinci el ithal araçların getirilmesi yönünde beklentimiz var. Bu yüksek fiyatların önünü kesecektir. Belirli kriterlerle yapılması sektör temsilcilerinin beklentisidir" şeklinde konuştu.